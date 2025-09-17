شاهد بالفيديو.. فنان الربابة “ود دوبا” يغني لمدينة بارا بعد تحريرها: (دراعة دراعة جوة بارا زردوا الجماعة)

أطلق فنان الربابة, السوداني, الشهير أبو القاسم ود دوبا, أغنية جديدة بمناسبة تحرير الجيش والقوات المساندة له مدينة “بارا” بشمال كردفان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القوات المسلحة كانت قد تمكنت الخميس, الماضي من تحرير المدينة العريقة بعد دحر مليشيا الدعم السريع, من المدينة. فنان الربابة, غنى للمدينة بعد تحريرها بكلمات مجد فيها الجيش والقوات المساندة له المشتركة ولواء البراء بن مالك, وقوات درع السودان, حيث ردد: (دراعة دراعة جوة بارا زردوا الجماعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

