البرهان يتفقد مدينتي بارا والأبيض

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، القوات بمدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد تحريرها وتطهيرها من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية.

كما زار رئيس مجلس السيادة القائد العام الخطوط الأمامية للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، ووقف على سير العمليات القتالية في محور كردفان، مشيدا بتضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في دحر المليشيا، مؤكداً العزم على حسم التمرد والقضاء عليه وتحرير كل شبر دنسته المليشيا.

وفي ذات السياق زار سيادته مدينة الأبيض حيث اجتمع بالقيادات العسكرية والأمنية وتلقى تنويراً عن الأوضاع بشمال كردفان، كما التقى سيادته حكومة وجماهير مدينة الأبيض التي خرجت جموعهم مرحبة بالزيارة التاريخية لسيادته وسط هتافات (جيش واحد -شعب واحد).

سونا