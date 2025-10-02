انهيار الجسر الطائر بجامعة الخرطوم إثر اصطدام شاحنة

انهار صباح اليوم الخميس الجسر الطائر الرابط بين طرفي شارع الجامعة قبالة بوابة كلية الآداب بجامعة الخرطوم، بعد أن اصطدمت به شاحنة ضخمة.

وأدى الحادث إلى سقوط الجسر المعلق وتضرر الدعامات الجانبية التي تسنده، مما أحدث شللاً تاماً في حركة المرور بشارع الجامعة.

وفور الانهيار، انتقلت فرق المرور إلى الموقع للتعامل مع الموقف وتنظيم حركة السير، فيما تسببت الحادث في ازدحام مروري خانق بالمنطقة.

