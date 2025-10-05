شاهد بالصورة.. عريس سوداني يهدي المطربة ندى القلعة والمطرب محمد بشير هاتف (آيفون) 17 بعد إحيائهما حفل زواجه بالقاهرة

حصلت الفنانة ندى القلعة, وزميلها المطرب محمد بشير, على هدايا قيمة من عريس سوداني, شاركا في حفل زفافه الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن هدايا الفنانين كانت عبارة عن هاتف (آيفون 17) الضجة لكل منهما تم تسليمه لهما في قاعة الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

