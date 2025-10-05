أثار تصرف أقدم عليه صديق عريس سوداني, استغراب وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته مقطع فيديو وثق للتصرف الغريب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صديق العريس ظهر وهو يقوم بصفع صديقه بحزم من المال بطريقة وصفها الجمهور بالمستفزة. وبرر بعد المتابعين الأمر على أنه عاد عند بعض القبائل السودانية, حيث يقوم أقراب وأصدقاء العريس بالمساهمة مالياً من خلال تشتيتها وصفع العريس بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تصرف أثر استغراب المتابعين.. شاب سوداني يصفع صديقه العريس بحزم من المال ويشتتها عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.