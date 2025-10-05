تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة حظيت بتفاعل واسع ونال إعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات جمعت عرسان الموسم, المذيع أحمد العربي, ومدير مكتب قناتي العربية, والحدث, بالسودان, الصحفية لينا يعقوب. الجدير بالذكر أن العربي, ولينا, فاجأ الجميع بإعلان خبر خطوبتهما الجمعة الماضية, لتنهال التهانئ والتبريكات عليهما من أهل الصحافة والإعلام, الذين حولوا المناسبة لترند على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. “سيلفي” لعرسان الموسم “العربي ولينا” يخطف الأضواء على مواقع التواصل وينال إعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.