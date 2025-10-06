شاهد بالصور والفيديو.. حسناء الفن السوداني “أفراح عصام” تخطف الأضواء بجمالها وبثوبها الأنيق وتعلق: (خليك شروق محل ما تمشي)

خطفت الفنانة السودانية, الحسناء أفراح عصام, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد نشرها صور وقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أفراح الشعب, خطفت الأضواء وسحرت المتابعين بالصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وكتبت نجمة برنامج أغاني وأغاني, على الصور: (خليك شروق محل ما تمشي), وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من جانب جمهورها ومتابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

