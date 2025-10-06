شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يعبر عن إنبهاره بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة بعد أن زارها: (أجمل من أوروبا.. ناس عايشة وناس دايشة.. ويا سودانيين مصر ما فيصل وكعابيش بس)

عبر مواطن سوداني, عن إنبهاره بمستوى المعمار والهدوء وجمال الطبيعة في مدينة الشيخ زايد, الواقعة بمحافظة الجيزة, وتبعد حوالي 20 كيلومترًا غرب العاصمة القاهرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد المواطن السوداني, أن مستوى المعمار الموجود في مدينة الشيخ زايد, غير موجود حتى في أوروبا.
ووثق السوداني, في جولة قام بها داخل “كومباوند” بالشيخ زايد, للمناظر الطبيعية والهدوء الموجود بالمدينة, موجهاً رسالة لمواطنيه قال فيها: (يا سودانيين مصر ما فيصل وكعابيش بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
