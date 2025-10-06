شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة والفنان محمد بشير يشعلان حفل زواج سوداني بالقاهرة على أنغام (ما علينا وما علينا مهما يقولوا الناس يقولو) هل هي رسالة لشريف الفحيل؟

أحيا المطربين محمد بشير, وندى القلعة, في اليومين الماضيين حفل زواج سوداني, وصف بالأسطوري أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزواج لرجل أعمال معروف, حرص على أن يتعاقد في حفل زفافه مع المطربة الشهيرة ندى القلعة, وزميلها الفنان محمد بشير. الثنائي أشعل الحفل بأغنيات تفاعل معها الحاضرون, وظهر محمد بشير, في إحدى المقاطع وهو يردد مع القلعة, بتفاعل كبير أغنيتها “اتفقنا”, التي يقول مطلعها: (ما علينا وما علينا مهما يقولوا الناس يقولو). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, أكد أن تفاعل محمد بشير, مع الأغنية فيه إشارة للمطرب شريف الفحيل, الذي ظل يلاحقه ويكيل له الإتهامات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

