شاهد بالفيديو.. “البرهان” في عزاء “أيلا”: (محمد طاهر رجل وطني قدم لأهله و لوطنه والكلام دا بغيظ كتير من الناس وبنقولوا وبنقصد نغيظهم)

أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، واجب العزاء في فقيد البلاد, رئيس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر رئيس مجلس السيادة عن حزنه العميق لرحيل رئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر إيلا، الذي توفي في العاصمة المصرية القاهرة بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني.

البرهان، الذي قدم واجب العزاء باسم المؤسسة السيادية والعسكرية مساء الإثنين، وصف الفقيد بأنه أحد الرموز البارزة في تاريخ السودان السياسي والمجتمعي، مشيرًا إلى أن البلاد فقدت شخصية وطنية مخلصة كرّست حياتها لخدمة الوطن، لا سيما في إقليم شرق السودان الذي ظل محورًا رئيسيًا في مسيرة إيلا المهنية.

ووفقاً لمقطع فيديو رصده محرر موقع الينيلين, من كلمة قائد الجيش داخل سرادق العزاء, فقد قال سيادته: (محمد طاهر رجل وطني قدم لأهله و لوطنه والكلام دا بغيظ كتير من الناس وبنقولوا وبنقصد نغيظهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)