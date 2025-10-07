- 1/2
- 2/2
واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقاطع فيديو من حفل الزواج الأسطوري لرجل الأعمال السوداني, “حسن الخندقاوي”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة, شاك فيه عدد من المطربين المعروفين في السودان, ومصر.
حيث تغنى في الفرح الفنان كمال ترباس, والفنانة ندى القلعة, والفنان محمد بشير, إضافة لنخبة من المطربين السودانيين, المتواجدين بالقاهرة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مفاجأة الزفاف كانت الفنان المصري الشهير حمادة هلال, الذي شارك في الغناء في حفل الزفاف.
حيث تغنى المطرب المصري, الشهير بعدد من أغنياته المعروفة, وظهر العريس متفاعلاً مع حمادة هلال, في الرقص على أنغام أغنيته الشهيرة (وبحس معاك إن أنا في السماء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان المصري حمادة هلال يغني في حفل الزاوج الأسطوري لرجل الأعمال السوداني “الخندقاوي” والعريس يتفاعل في الرقص على أنغام أغنيته (وبحس معاك إن أنا في السماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.