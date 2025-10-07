شاهد بالصورة والفيديو.. “البلوغر” المصرية الحسناء “غزالة” تحضر قاعة الفرح وتشارك العريس السوداني “الخندقاوي” الأفراح في حفل زواجه الأسطوري

اهتمت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بالزواج الأسطوري لرجل الأعمال السوداني, حسن الخندقاوي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزواج الأسطوري الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, شارك فيه بالغناء أبرز المطربين بالسودان, ومصر. حيث تغني في الفرح المطرب كمال ترباس, والمطربة ندى القلعة, والمطرب محمد بشير, وكانت المفاجأة حاضرة في حفل الزفاف الذي أحياه المطرب المصري الشهير حمادة هلال. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن مقطع فيديو متداول من الفرح أظهر “البلوغر”, المصرية الحسناء “غزالة”, حضوراً في قاعة الفرح. حيث حرصت “البلوغر”, المصرية على حضور حفل الزواج من داخل القاعة ووثقت حضورها بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

