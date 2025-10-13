10 منتخبات قد تحسم التأهل إلى كأس العالم هذا الأسبوع

تستعد عدة بلدان في قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا لحسم بطاقات التأهل إلى كأس العالم 2026 في فترة التوقف الدولي الحالي.

وانضم 15 منتخباً إلى منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المشاركة بصفتها منظمة للبطولة.

وحسمت 6 منتخبات من أميركا الجنوبية تأهلها رسمياً إلى كأس العالم، بينما عبرت بوليفيا إلى الملحق العالمي.

وفي بقية قارات العالم، تستمر المعركة للحصول على مكان بين 48 فريقاً في كأس العالم – بدلاً من 32 فريقًا في السابق. ويمكن أن تضاف عدة أسماء إلى القائمة بنهاية فترة التصفيات الدولية في أكتوبر، مساء الاثنين والثلاثاء.

أوروبا.. فرنسا وسويسرا والبرتغال وإنجلترا قد تحسم الأمر

بات المنتخب الفرنسي قريباً من حسم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، إذ يحتاج وصيف بطل العالم 2022 للفوز على ايسلندا، اليوم الإثنين.

وسيحسم المنتخب الفرنسي تأهله، في حال لم تفز أوكرانيا على أذربيجان في كراكوف.

أما المنتخب السويسري (المركز الأول، 9 نقاط) بات بدوره قريباً من العبور إلى كأس العالم، وذلك في حال فوزه على سلوفينيا وتعادل أو خسارة كوسوفو في السويد.

الوضع نفسه بالنسبة للبرتغال (المركز الأول، 9 نقاط) في المجموعة السادسة، إذ يستقبل رفاق القائد كريستيانو رونالدو منافسهم الأقرب، المجر (المركز الثاني، 4 نقاط)، يوم الثلاثاء في لشبونة.

ويمكن للبرتغال أن تبتعد في الصدارة في حالة الفوز. ولكن هل سيضمن ذلك تأهله رسمياً؟.. سيتعين عليه أن يأمل ألا تفوز أرمينيا (المركز الثالث، 3 نقاط) في الوقت نفسه على أيرلندا (المركز الرابع، نقطة واحدة).

أما إنجلترا، فهي لا تحتاج إلى أي فريق آخر لضمان حضورها في كأس العالم 2026. بعد حصد 15 نقطة في خمس مباريات في المجموعة 11، ستتأهل “الأسود الثلاثة”، يوم الثلاثاء في حال فوزها على لاتفيا. قبل جولتين من نهاية التصفيات، ستتقدم بفارق سبع نقاط على ألبانيا (المركز الثاني، 11 نقطة)، التي تعفى من الجولة الثامنة في هذه المجموعة المكونة من خمس فرق.

إفريقيا.. السنغال والرأس الأخضر وكوت ديفوار الأقرب للتأهل المباشر

بعدما سمت 5 منتخبات إفريقية التأهل إلى كأس العالم 2026، يُنتظر الحسم في باقي بطاقات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال

في المجموعة الثانية، تتصدر السنغال (المركز الأول، 21 نقطة، +15) المجموعة وستتأهل إذا فازت على موريتانيا، الثلاثاء. وقد يكفيهم التعادل أو الهزيمة إذا لم تفز الكونغو الديمقراطية (المركز الثاني، 19 نقطة، +8) على السودان في الوقت نفسه. لكن الفهود يمكنهم أيضاً قلب الطاولة والتأهل للمرة الأولى منذ عام 1974 في حالة فوزهم وهزيمة السنغال.

السيناريو يبدو متشابهاً في المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل الرأس الأخضر (المركز الأول، 20 نقطة، +5) إلى كأس العالم لأول مرة في حال فوزه، الاثنين على إيسواتيني، آخر فريق في المجموعة. وللتقدم عليها، تتشبث الكاميرون (المركز الثاني، 18 نقطة، +12) بأمل واحد: الفوز على أنغولا والاعتماد على تعادل أو هزيمة الرأس الأخضر.

ويتواصل التشويق في المجموعة الثالثة، إذ لا يزال بإمكان ثلاث فرق حسم بطاقة التأهل المباشر: بنين (المركز الأول، 17 نقطة، +5)، جنوب إفريقيا (المركز الثاني، 15 نقطة، +3) ونيجيريا (المركز الثالث، 14 نقطة، +3).

يمتلك منتخب بنين أفضل مركز للتأهل لأول مرة في تاريخه، حيث أن الفوز على نيجيريا، مساء الثلاثاء سيؤهله إلى كأس العالم، بغض النظر عن نتيجة جنوب إفريقيا. وقد يكفيه التعادل إذا لم يفز منتخب جنوب إفريقيا بفارق هدفين على الأقل أمام رواندا، التي تحتل المركز الرابع في المجموعة وقد خرجت بالفعل من المنافسة.

أما نيجيريا، فعليها أن تأمل في حدوث معجزة صغيرة لكي تتأهل إلى المونديال بطريقة مباشرة.

أما في المجموعة السادسة، ستتأهل كوت ديفوار (المركز الأول، 23 نقطة، +22) في حالة فوزها على أرضها أمام كينيا، التي تحتل المركز الثالث في المجموعة، لكنها لا تزال مهددة من قبل الغابون (المركز الثاني، 22 نقطة، +11)، الذي سيستقبل بوروندي، التي تحتل المركز الخامس في المجموعة. إذ يجب على الغابونيين الفوز، والأمل في تعثر الإيفواريين في الوقت نفسه.

الشرق