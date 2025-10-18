البرهان من يسعى للسلام يضع مصلحة الشعب السوداني نصب عينيه

قدم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم عبدالله ميرغني زروق في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، الذي استشهد في مدينة الفاشر.

وقال رئيس المجلس السيادي إن القوات المسلحة ظلت تقدم أرتالاً من الشهداء للحفاظ على مكتسبات البلاد ووحدتها وسيادتها وأمنها، مُنوهاً إلى دور شهداء القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتضحياتهم في صون وحماية البلاد.

وأكد البرهان أن استشهاد المقدم عبد الله في الفاشر يحمل العديد من الدلالات المهمة، التي تعكس تلاحم الشعب السوداني وارتباطه القوي، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان البلاد ضد الأعداء.

كما أعرب سيادته عن تعازيه لرجال الإدارة الأهلية الذين استشهدوا أمس في منطقة المزروب، حيث قال: أننا نرسل رسالة لكل من يشكك في أن القوات المسلحة لديها استهدافات محددة، وضد قبائل معينة، نؤكد أن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة، بل إن هدفها هو مواجهة العدو، مضيفاً سنستمر في محاربة ومواجهة العدو أينما وُجد.

وقال رئيس المجلس السيادي إن العهد لن نتراجع عنه، ولا تفاوض مع أي جهة كانت، سواء كانت رباعية أو غيرها، نحن مستعدون للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته ووحدته، وتبعد احتمال حدوث أي تمرد.

وأكد القائد العام أن من يسعى للسلام ويضع مصلحة الشعب السوداني نصب عينيه، أننا نرحب به. أما فرض السلام أو الحكومة على الشعب الذي يرفضها، فلن نقبله. فإن دماء الشهداء غالية وذكية، وسنستمر في الطريق نحو تحقيق السلام.

سونا