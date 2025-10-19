مسيرات الدعم السريع تستهدف مواقع بعاصمة ولاية جنوب كردفان

استهدفت مسيرات انتحارية واستراتيجية لقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية مواقع داخل مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر محلية لالعربية/الحدث، الأحد.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش بالفرقة 14 والأجهزة الأمنية كانت تتحسب لهذا الاستهداف بحكم الضربات التي شنتها مسيرات الدعم السريع على عدد من المناطق جنوب كردفان في اليومين الماضيين.

من جهته، كشف مسؤول عسكري للعربية/الحدث أن المسيرات فشلت في ضرب أهدافها في كادوقلي بعد أن تعاملت معها المضادات الأرضية.

وبحسب شهود عيان في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، فقد لقي طفل حتفه، وأصيب 4 آخرون نتيجة سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الدعم السريع استهدفت مطبخاً خيرياً في المدينة.

اشتداد المعارك

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية اشتدت المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور (غرب) وكردفان، لا سيما بعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم. كما ظهرت على الساحة قبل أشهر عدة المسيرات الانتحارية التي باتت قوات الدعم السريع تكثف استعمالها.

وحققت قوات الدعم السريع في الأسابيع الماضية، تقدماً باتجاه الفاشر التي تحاصرها منذ أكثر من عام، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.

يذكر أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت بما وصفتها الأمم المتحدة بـ”الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”، وبتشريد أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم مليون شخص نزحوا من الفاشر، وفق فرانس برس.

العربية نت