مباحث ولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية

في إنجاز أمني نوعي يعكس اليقظة العالية والإحترافية التي تتمتع بها شرطة ولاية نهر النيل، تمكنت المباحث الجنائية المركزية فرعية نهر النيل من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزييف الأختام الرسمية وتزوير المستندات الحكومية، في واحدة من العمليات التي إستهدفت حماية مؤسسات الدولة وصون الإقتصاد الوطني من عبث المزورين والمخربين

وقد وقف على الإنجاز الدكتور /محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل، يرافقه اللواء الركن/ محمد الأمين حسن عبد الوهاب قائد سلاح المدفعية، لدى زيارته لرئاسة شرطة الولاية صباح اليوم وكان في أستقبالهم اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية، حيث استمعوا إلى تنوير مفصل حول العملية التي نفذتها المباحث بدقة وتخطيط محكم قدمه مديرشرطةالولاية.

وأكد الوالي خلال وقوفه على الضبطية، أن مثل هذه العصابات تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وتلحق أضراراً جسيمة بمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة في كافة المجالات.

وقال: “إن أنشطة هذه العصابات لا تقل خطورة عن المعارك الحربية، فهي تستهدف أمن الوطن وإستقراره، وتشكل تدميراً ممنهجاً لبنية الإقتصاد القومي. وشرطة الولاية تضرب المثل في اليقظة والإنضباط والكفاءة العالية في التصدي لمثل هذه الجرائم المنظمة.”

ومن جانبه أكد مدير شرطة الولاية على أن شرطة ولاية نهر النيل ماضية في ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستهدف مؤسسات الدولة، وأنها لن تتهاون مع أي نشاط من شأنه المساس بالأمن الوطني أو العبث بالمصالح العامة، مجدداً العهد بالمضي قدماً في حماية المجتمع وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار.

ومن جانبه أوضح المقدم شرطة جعفر عوض خلف الله مدير المباحث المركزية بولاية نهر النيل، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن العملية تمت بإشراف مباشر من اللواء شرطة حقوقي / سر الختم موسى حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية واللواء د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل وذلك عقب ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تعمل في تزوير أختام ديوان الضرائب وعدد من المؤسسات القومية والولائية.

وأشار المقدم جعفر إلى أن التحريات كشفت أن العصابة كانت تستهدف ولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأبيض، بالإضافة إلى وزارة الصحة الاتحادية ، وعدد من المؤسسات الحكومية ذات الحساسية العالية.

وأضاف أن فريقاً ميدانياً مختصاً تم تكوينه بناءً على تلك المعلومات، حيث نجح في القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم عدد 80 ختماً جاهزاً للتزوير و32 دفتر فواتير نهائية تخص ديوان الضرائب بعدد من الولايات، إلى جانب أختام تعود لوزارة الصحة الإتحادية وبعض الجهات الأخرى.

وأوضح أن الإجراءات القانونية قد إكتملت بفتح البلاغ رقم (9054) تحت المواد (119/120/122/123) من القانون الجنائي بقسم شرطة عطبرة حيث أقر المتهمون بما نُسب إليهم وتم تسجيل أقوالهم قضائيًا، على أن تُحال القضية إلى القضاء للفصل فيها وفقاً للقانون.

المكتب الصحفي للشرطة