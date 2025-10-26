بدء أعمال سفلتة الطرق الداخلية بكوستي

وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، السبت، على انطلاقة أعمال سفلتة الطرق الداخلية في مدينة كوستي “بشارع الدويم” بطول أكثر من أربعة كيلومترات، والذي يبدأ من داخل السوق وحتى مباني كلية الطب بجامعة الإمام المهدي بحي أبوشريف، ضمن خطة الولاية لسفلتة الطرق الداخلية بكل المحليات عن طريق شركة زادنا.

وقال والي النيل الأبيض في تصريح لـ(سونا) إن مشروع سفلتة الطرق الداخلية يهدف إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية وتسهيل حركة السير داخل المدن، وأشار إلى أن الولاية وقعت عقدا بطول أكثر من 34 كيلومترا لسفلتة عدد من الشوارع بمحليات الولاية، وأن العمل انتهى حاليا في المرحلة الأولى للطريق في الأجزاء الغربية لمدينة ربك مع الطريق القومي كوستي-ربك.

وأشار إلى أن شركة زادنا بصدد إنشاء بورصة الشاحنات والميناء البري.

ودلل على أهمية شارع الدويم العريق، والذي يعتبر طريقًا من الطرق المهمة في مدينة كوستي، داعيًا جميع المواطنين لمساعدة الفرق الهندسية التي تعمل في الطرق بالمدينة والمحافظة على البيئة وتجميل مدينة كوستي.