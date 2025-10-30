اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان فريق الهندسه و الصيانه بادارة مياه محلية ام بده اكمل عملية صيانة الاجزاء التالفة للخط الناقل (10) بوصه بالحاره السابعه امبده غرب كبرى ود البشير وقال مدير ادارة مياه المحليه مهندس الفاضل يوسف ان ادارته اتخذت كافه الخطوات اللازمه لمعالجة كسورات الخطوط الناقله وشبكات المياه بالمحلية وفق توجيهات المدير العام للهيئة مهندس محمد احمد عوض فى هذا الخصوص مشيدا بتعاون الادارة التنفيذية للمحليه مع ادارة المياه لتوفير امداد المياه للمواطنين الذي يسهم فى عودتهم لمنازلهم. خرطوم نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر يسهم فى عودة المواطنين لمنازلهم.. صيانة خط ناقل رئيسى غرب كبرى ود البشير بام بده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.