شاهد بالفيديو.. من أمام الكعبة.. سيدة مصرية تنهار بالبكاء وتضرع بالدعاء للسودان وأهله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب الشعب السوداني, على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر سيدة مصرية, تدعو للسودان, وأهله وتضرع بالدعاء وهي تبكي أثناء طوافها بالكعبة المشرفة. المقطع وجد إعجاب منقطع النظير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وجاءت تعليقات الجمهور مشيدة بالسيدة المصرية, التي تم وصفها بصاحبة القلب الكبير وبالعلاقة بين الشعبين السوداني, والمصري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

