شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تستعرض جمالها بــ”الكاكي” وتدخل به في وصلة رقص مثيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية وغضب الجمهور على السوشيال ميديا والذي قابل المقطع بتعليقات ساخرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر فتاة سودانية, وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها بالزي العسكري “الكاكي”. الحسناء زادت من إثارة الجدل وأشعلت تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بدخولها في وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى الأغنيات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

