شاهد بالفيديو.. ضابطة الدعم السريع “شيراز” تخاطب الجنود بالفاشر: (أمشوا الشمالية عشان بناتهم وعشان تنظفوا ليهم سلالتهم دي)

أثارت ضابطة الدعم السريع, “شيراز”, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تخاطب جنود المليشيا بالفاشر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طالبت “شيراز”, الجنود بالتوجه للولاية الشمالية بعد الإنتهاء من السيطرة على مدينة الفاشر. وقالت ضابطة الدعم السريع, مخاطبة الجنود الذين تفاعلوا معها بالتكبير: (أمشوا الشمالية عشان بناتهم وعشان تنظفوا ليهم سلالتهم دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

