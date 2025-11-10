شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع “شيراز” تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)

عبرت ضابطة الدعم السريع, المثيرة للجدل شيراز خالد, عن إنبهارها بمقابلة مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن تسابيح, كانت قد سجلت زيارة مفاجئة لمدينة الفاشر, التي سيطرت عليها مليشيا الدعم السريع. ضابطة الدعم السريع, عبرت عن سعادتها بمقابلة تسابيح خاطر, ورحبت بها في مقطع فيديو قامت بتصويره: (منورة بلدنا) , لترد عليها المذيعة: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

