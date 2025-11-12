شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة  بمؤخرتها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين على الصفحات الناشرة للمقطع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فتاة سودانية, قامت برقصات فاضحة عبر هز مؤخرتها بطريقة مثيرة الأمر الذي أثار غضب الجمهور. https://www.facebook.com/share/r/14NLUhmKxe3/ ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد طالب الكثير منهم الجهات المسؤولة بالتدخل لمحاربة مثل هذه الأفعال المشينة والقبيحة والمخلة بالأداب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

