رئيس القضاء يؤكد أهمية التدريب ودوره في ترقية وتطوير العمل القضائي

أكد مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء، أهمية التدريب ودوره في ترقية وتطوير العمل القضائي، مشددًا على ضرورة الإهتمام بأمر التدريب لاسيما التدريب الحقلي الذي من شأنه النهوض بمستوى عمل القضاة.

جاء ذلك خلال إفتتاح اللقاء التفاكري حول (التدريب في ظل الاستعانة بالهيئات التدريبية)، الذي انعقد السبت بمجمع إدارات السلطة القضائية بمدينة عطبرة، حيث شدد رئيس القضاء على ضرورة انجاح التجربة لدعم وتعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات المعرفية وتحسين الأداء في العمل القضائي.

ودعا إلى الخروج بتوصيات تسهم في دعم وتعزيز سير العمل القضائي من الناحية العملية والنظرية لبسط العدل وسيادة القانون.