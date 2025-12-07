- 1/2
- 2/2
أكد مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء، أهمية التدريب ودوره في ترقية وتطوير العمل القضائي، مشددًا على ضرورة الإهتمام بأمر التدريب لاسيما التدريب الحقلي الذي من شأنه النهوض بمستوى عمل القضاة.
جاء ذلك خلال إفتتاح اللقاء التفاكري حول (التدريب في ظل الاستعانة بالهيئات التدريبية)، الذي انعقد السبت بمجمع إدارات السلطة القضائية بمدينة عطبرة، حيث شدد رئيس القضاء على ضرورة انجاح التجربة لدعم وتعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات المعرفية وتحسين الأداء في العمل القضائي.
ودعا إلى الخروج بتوصيات تسهم في دعم وتعزيز سير العمل القضائي من الناحية العملية والنظرية لبسط العدل وسيادة القانون.
واحتوت جلسات اللقاء اليوم على تقديم أوراق من ولايتي البحر الأحمر والشمالية، وتتواصل أعمال اللقاء الى التاسع من ديسمبر 2025، بمشاركة رؤساء الإدارات بالقضائية، ورؤساء الهيئات التدريبية بالولايات، والقضاة بمختلف درجاتهم.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القضاء يؤكد أهمية التدريب ودوره في ترقية وتطوير العمل القضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.