القضارف: دعوة لإنشاء مستشفى مرجعي متخصص لعلاج الكلازار بالولاية

دعا د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف إلى إنشاء مستشفى مرجعي متخصص لعلاج حالات الكلازار المستعصية وتيسير كافة الخدمات الصحية المتعلقة بالمرض، مشيراً إلى أن ولاية القضارف تُعد الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة على مستوى البلاد ومركز إقليمي يتم اللجوء اليه لعلاج الحالات المستعصية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه السبت وفداً مشتركاً من إدارة مكافحة الأمراض المدارية المهملة بوزارة الصحة الإتحادية برئاسة د. رزان محمد عثمان عجيب، ومنظمة OGH، حيث أشاد بالاستقرار الملحوظ في الوضع الوبائي للكلازار بالولاية، خاصة بعد توفر الإمداد الدوائي بصورة منتظمة وانتظام حملات مكافحة الناقل.

وأوضح د. أحمد أن الجهود التي بذلتها الولاية خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع، لافتاً إلى تنفيذ عمليات الرش الجوي بالطيران في مناطق باندغيو وتغطية كامل حزام إنتشار المرض، إضافة إلى استمرار التدخلات الأخرى لمكافحته، وتوزيع مليوني ناموسية، مشدداً على أهمية تدعيم الجهود القائمة بالبحث العلمي لتعزيز فعالية التدخلات وتحقيق نتائج مستدامة.

وثمّن المدير العام الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الصحة الإتحادية وشركاء العمل الصحي، مؤكداً أن تدخلاتهم المستمرة كان لها أثر واضح في إستقرار الوضع الوبائي للمرض بالولاية.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الأمراض المدارية المهملة بوزارة الصحة الإتحادية. د. رزان محمد عثمان عجيب إستمرار جميع محاور التدخلات الخاصة بمكافحة الكلازار، مع تعزيز التنسيق مع الشركاء لدعم الجهود بالولاية.

وأشارت إلى إستقرار الإمداد الدوائي، موضحة أن الزيارة تهدف إلى تنفيذ برنامج الاكتشاف المبكر للحالات في مناطق الانتشار الواسع، إلى جانب الأنشطة الخاصة بالتوعوية وتنوير المواطنين للمساهمة في الحد من الإصابات.