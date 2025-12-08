“مفاجأة”.. أول ناد أوروبي يستعد لضم محمد صلاح

يتواصل الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في ظل تزايد التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله خلال شهر يناير المقبل.

وتحوم التكهنات بقوة حول مستقبل محمد صلاح في ملعب “الأنفيلد” في ظل تهميشه من جانب المدرب آرني سلوت مؤخرا مما أدى إلى ارتباطه بإمكانية الرحيل سواء في ميركاتو الشتاء المقبل أو الصيف.

وذكرت شبكة “anfieldindex” الإنجليزية عن تقارير صحفية تركية أن أحد أندية أوروبا مستعد لمنح محمد صلاح فرصة مواصلة مسيرته في القارة العجوز.

وأوضحت أن ذلك النادي هو غالطة سراي الذي لديه اهتمام كبير بالحصول على خدمات النجم صاحب الـ33 عاما حيث يقيم جدوى تقديم عرض رسمي منذ عدة أسابيع متشجعا بغيابه عن التشكيل الأساسي لليفربول مؤخرا وتراجع مستواه في “الأنفيلد”.

أوضحت أنه يعتقد أن عملاق إسطنبول يقيم عرضا يتضمن عقدا مربحا بدعم من الشركاء التجاريين مما يعكس مكانته العالمية وطموحهم في الارتقاء بالفريق قبل الأدوار الإقصائية الأوروبية.

وشددت على أن اهتمام غالطة سراي بمحمد صلاح ازداد بعد مباراتهما في دوري أبطال أوروبا في شهر سبتمبر الماضي.

وتتمثل تلك الشروط في رغبة ليفربول في التفاوض وقدرة غالطة سراي على تقديم عرض رسمي في حدود 15 مليون جنيه إسترليني، واستعداد صلاح لبدء فصل جديد في مسيرته.

ويرى غالطة سراي أن ليفربول في موقف أكثر انفتاحا على التفاوض بشأن التخلي عن محمد صلاح مقارنة بالسنوات الماضية وسيعتمد إتمام الصفقة في يناير في نهاية المطاف على ثلاثة شروط متوافقة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2027 لكن جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين وتراجع مستواه قد يدفعانه إلى التفكير في الرحيل وسط اهتمام متزايد أيضا من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: RT