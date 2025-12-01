شاهد بالصور.. “ننسي الناس نعيش في دنيا برانا”.. الفنانة توتة عذاب تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة السودانية, المعروفة توتة عذاب, صور حديثة خطفت بها الأضواء وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت المطربة الحسناء الجمهور بإطلالتها الملفتة التي ظهرت فيها بالثوب السوداني, الأنيق. وكتبت توتة, على الصور التي حصلت على مئات الإعجابات من قبل متابعيها على حسابها: (ننسي الناس نعيش في دنيا برانـــــا..وكل ما ينقص بحر حناننــا نـزيــدو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

