رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس

في إطار توجه حكومة الأمل نحو تفعيل وتطبيق برامج التحول الرقمي بالمؤسسات والوحدات الحكومية شهد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس اليوم تدشين نظام شهادة تقييم المطابقة الإلكترونية بين هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالميناء الجنوبي ببورتسودان .

وذلك بحضور وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون، ومدير هيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني ومدير هيئة الجمارك بالإنابة اللواء نابغ مدني أحمد المدني وعددٍ من المسؤولين بالجهات المختصة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في تنفيذ برامج التحول الرقمي بجميع أجهزة الدولة ترقية للأداء وتحسيناً لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار سيادته إلى أهمية الربط الشبكي بين هيئة الجمارك والمواصفات والمقاييس في تعزيز الشفافية والتكامل بينهما والجهات ذات الصلة مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، فضلاً عن دوره في تبسيط إجراءات التبادل التجاري من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بينهما بما يعزز دور التجارة في تحقيق التنمية الإقتصادية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

