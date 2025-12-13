بصفقة ضخمة.. الوليد بن طلال يفاجئ جماهير الهلال

- 1/2
كشفت تقارير صحفية عن استعداد الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي البارز للاستحواذ على ملكية نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة “الجزيرة” السعودية بأن الأمير الوليد بن طلال المعروف بتقديمه دعما ماديا ومعنويا كبيرا للنادي يستعد لإعلان صفقة ضخمة بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نادي الهلال.
ووفقا للصحيفة ستتم الصفقة عبر اتفاقية كبرى بين الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك حاليا 75% من أسهم النادي ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة كاملة في شهر ديسمبر الجاري.
ويعد الوليد بن طلال أحد أبرز الداعمين لنادي الهلال السعودي من الناحية المالية حيث يقوم بتمويل عدد من صفقات الفريق كما يحرص بشكل مستمر على متابعة مباريات الفريق من الملعب.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 23 نقطة بعد مرور أول 9 جولات من الفوز في 7 مواجهات والتعادل في اثنين، كما يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مرور أول 5 جولات.
المصدر: RT
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
