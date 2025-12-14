محلية البحيرة تدعم القوات المسلحة وقائدها العام

خاطب الأستاذ طارق عثمان محمد سعيد، ممثل المدير التنفيذي لمحلية البحيرة، ظهر السبت بمدينة الكاب الحشد الجماهيري الذي نظمته المقاومة الشعبية والإستنفار بالمحلية تأكيداً لمبدأ الإصطفاف الشعبي وتحقيقاً لشعار (جيش واحد شعب واحد) . وقال ممثل المدير التنفيذي أن هذه الوقفة الشعبية تعبر تماماً عن مساندة جماهير محلية البحيرة لقواتهم المسلحة والقوات المساندة ويظهر ذلك جلياً من خلال جهرهم بالشعارات الداعمة للقوات المسلحة والمنددة بمليشيا الدعم السريع مطالبة بتصنيفها منظمة إرهابية وكذلك دويلة الشر الداعم الإقليمي لها . من جانبه الأستاذ منتصر الفكي، ممثل لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ثمن أدوار أبناء المناصير وتضحياتهم في معركة الكرامة وقال انهم قدموا خيرة أبنائهم شهداء فداءً للوطن اللواء علي محمد خلف الله، رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية أكد أن جيش السودان لن ينهزم ولو تكالبت عليه الأمم لكونه يتمتع بسند شعبي وجماهيري كبير وانه جيش محترف ومتمرس على كافة أنواع المعارك والحروب وأضاف أن محلية البحيرة ومقاومتها الشعبية هي من أوائل المحليات التي دعمت وساندت القوات المسلحة ولم تزل مستعدة لتقديم المزيد من الدعم والمساندة. سونا

