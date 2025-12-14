ضمن حملاتها الراتبة لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة وفي إنجاز نوعي يعكس يقظة الأجهزة الشرطية، تمكنت قوة من شرطة قسم الباوقة بمحلية بربر بقيادة رئيس القسم وإشراف العقيد شرطة/ الشفيع بشير مدير شرطة محلية بربر من ضبط عربة محمّلة بعدد (20) جوالاً من معدن النحاس، إلى جانب كميات من اللديترات وتتخذ الإجراءات القانونيةاللازمة،
وتعود تفاصيل الضبطيةوفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى إشتباه القوة في عربة بوكس موديل 2007 تحمل أثناء تنفيذ حملة منعية بالمنطقة، حيث أسفر تفتيش العربة عن العثور على المضبوطات المشار إليها، وتم على الفور توقيف المتهم (ع.ع.م) البالغ من العمر (30) عاماً.
وجرى فتح بلاغات في مواجهة المتهم بقسم شرطة الباوقة وفقاً للمادة (100/68)، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
من جانبه، أشاد اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل بالعملية، مؤكداً يقظة قوات الشرطة و تعاملها بكفاءة ومهنية عالية،
مشدداً على مضي الشرطة قدماً في إنفاذ القانون والتصدي بحزم لكل أشكال المخالفات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته
الجدير بالذكر أن المليشيا المتمردة إبان إحتلالها لولاية الخرطوم قامت بنهب وتدمير كافة التوصيلات النحاسية والكوابل والمولدات للبحث عن النحاس.
المكتب الصحفي للشرطة
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ولاية نهر النيل تضبط (20) جوال نحاس بالباوقة وتوقف متهماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.