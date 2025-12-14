بكى في حضنها .. موقف مؤثر لـ محمد هنيدي في زفاف ابنته

شهد حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي، الذي يقام الليلة في أحد الفنادق الكبرى في السادس من أكتوبر، لحظات مؤثرة.

وقام محمد هنيدي، بالبكاء في أحضان ابنته، بلقطة مؤثرة حظيت على اهتمام الحضور.

حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته والذى يقام فى أحد الفنادق الكبرى.

وظهرت ابنة محمد هنيدي ترقص مع زوجها وسط حالة من الفرحة والبهجة لدي الجميع.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم.

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

