شاهد بالصورة.. عروس الفنان أحمد أمين تواصل خطف الأضواء على مواقع التواصل والجنس اللطيف يعترف بجمالها: (واقعة من مسلسل تركي والنصيحة بعيدة شديد وما بتشبهنا)

واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بزفاف فنان الثورة السودانية, أحمد أمين, والذي أقيم خواتيم الأسبوع الماضي بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سلطت الصفحات الضوء بشكل كبير على عروس, أحمد أمين, التي لفتت الأنظار بجمالها المبهر. ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد اعترف المعلقون خصوصاً الجنس اللطيف بجمال العروس, حيث كتبت إحدى الفتيات: (ما شاء الله تقول واقعة من مسلسل تركي), وردت عليها أخرى: (النصيحة بعيدة شديد وما بتشبهنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

