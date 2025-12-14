شاهد بالفيديو.. شاب مصري يتغزل في السودانيين: (فيهم ميزة حلوة مش موجودة في أي مجتمع بالعالم وبعضهم أعز عندي من المصريين)

- 1/2
أطال شاب مصري, الغزل في السودانيين, بعد الصداقة التي جمعت بكثير منهم بعد قدومهم لمصر, بسبب ظروف الحرب التي اندلعت في السودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الشاب المصري, في مقطع فيديو مصور أن السودانيين, يمتازون بميزة جميلة غير موجودة في أي مجتمع العالم.
وقال الشاب في حديثه أن السودانيين, شعب يحفظ “العشرة”, وإذا جمعتك علاقة صداقة بأحد السودانيين, أعرف أن عندك صاحب بالجد.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد زاد الشاب المصري, الذي وجد حديثه إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, (بعض السودانيين أعز عندي من المصريين نفسهم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
