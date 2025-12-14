“260” حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد

نشرت صفحت إسفيرية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, إحصائية تم رصدها منذ العام 2024, وتحديداً بعد اندلاع الحرب في السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت الإحصائية عن تسجيل 260 حالة زواج بين مواطنين مصريين وسودانيين خلال عام 2024، منها 115 زيجة لسودانيات من مصريين، و145 زيجة لسودانيين من مصريات.

وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يُعد الأعلى من نوعه في السنوات الأخيرة، ويرتبط بشكل مباشر بتزايد أعداد السودانيين الوافدين إلى مصر هربًا من الحرب التي اندلعت في السودان منذ منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين إلى دول الجوار، وعلى رأسها مصر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)