ملاحظات الدكتور الواثق كمير علي خطاب الدكتور كامل إدريس أمام مجلس الأمن جديرة بالإهتمام ووضعها مكان الدروس المستفادة من رحلة كان سقف طموحاتها أعلي كثيراً من مردودها العملي ..

■ من ( تكنيك) الحوارات والسجالات غير الموضوعية في القنوات والمنصات المرئية أن تطلب من القناة المضيفة أن تأخذ فرصة بدء وختام الحديث حتي لايذهب الطرف الآخر بتعليق الفرصة الأخيرة .. وفي جلسة مجلس الأمن أول أمس جلس الدكتور كامل إدريس يستمع لهطرقات مندوب دويلة الإمارات الذي كان يرد علي خطاب رئيس وزراء السودان ..

■ ماذا سيحدث إن غادر بروف كامل القاعة عقب خطابه وترك الرد لشفّاتة الدبلوماسية السودانية داخل المجلس والذين ألهبوا ظهر مندوب الإمارات بسياط (مناصيص) من نار لاتزال آثارها حاضرة في الإرشيف الحي للأسافير ..

■ من المقولات الخالدة للمهاتما غاندي ( لايكفي أن تكون مهذباً لتكون سياسياً ناجحاً) .. كان غاندي ولايزال أيقونة للسلام والمحبة .. ومع هذه فإن فلسفته للسياسة ترتكز علي قاعدة صلبة .. العمل السياسي يتطلب الحزم والصلابة .. يتطلب المناورة مع الخصوم بذكاء ولؤم يتجاوز المجاملات .. والعمل السياسي يتطلب أحياناً المواجهة كخيار لاغني عنه لردع الخصم اللئيم.. قليل الأدب والحياء ..

■ ومع كفيل المليشيا وكلاب صيدها لا يجدي غير اللؤم والمواجهة .. وقلة الأدب أيضاً ..

الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد