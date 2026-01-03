شاهد بالفيديو.. فنان الربابة “ود دوبا” يغني على ظهر “كارو” كمسرح تم تجهيزه له بإحدى القرى

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر فنان “الربابة”, المعروف أبو القاسم ود دوبا, يغني في حفل بإحدى القرى السودانية. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تفاجأ بالمطرب يغني على ظهر “كارو”, بعد أن قام الأهالي بتخصيصها له كمسرح ليغني عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

