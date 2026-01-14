شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي مقابل الدولار وسط أجواء حِذرة والان مع بالتفاصيل

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف محاولات التعافي مرة أخرى مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من المستويات المنخفضة في عدة أسابيع ،وسط أجواء حِذرة تسيطر على تعاملات سوق الصرف الأجنبي.



يراقب المستثمرون عن كثب التطورات الدراماتيكية المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في أعقاب الخطوة غير المسبوقة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس المجلس "جيروم باول".



وتتجه الأنظار حالياً صوب حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر فى وقت لاحق اليوم ، والتي يُنتظر أن توفر إشارات قوية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة على مدار هذا العام ،وسط حالة من اليقين تسيطر على الأسواق العالمية.



ومع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، انتعشت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام. ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1649$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1641$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1636$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تعافي من أدنى أربعة أسابيع عند 1.1618 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وسط أجواء حِذرة تسيطر على تعاملات سوق الصرف الأجنبي.



يُولي المتداولون اهتماماً بالغاً بمسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب تهديدات وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية لرئيس المجلس" جيروم باول" بذريعة شبهات تتعلق بمشروع ترميم مبنى البنك المركزي.



وفي خطوة تضامنية غير مسبوقة، أصدر مسؤولو البنوك المركزية العالمية بياناً منسقاً أمس الثلاثاء أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لباول وحماية استقلالية القرار النقدي فى الولايات المتحدة.



وتأتي هذه التوترات في وقت يترقب فيه الجميع إعلان الرئيس "دونالد ترامب" خلال الأسابيع المقبلة عن مرشحه لخلافة باول، مع اقتراب انتهاء ولايته الرسمية في مايو القادم، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية .



أشارت التوقعات إلى أن بيانات أسعار المستهلكين الصادرة أمس الثلاثاء قد تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة، في ظل سعي صناع السياسات إلى الموازنة بين المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار وضعف سوق العمل.



ومن أجل إعادة تقييم تلك التوقعات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر ديسمبر.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ،تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال ديسمبر الماضي ،لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

