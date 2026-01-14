شكرا لقرائتكم خبر عن الين يقترب من حاجز 160 مقابل الدولار وسط مخاوف الانتخابات المبكرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تعمق خسائرها لأدنى مستوى في 18 شهر

•تاكايتشي تعتزم حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يناير

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في 18 شهرًا ،في طريقه صوب فقد التداول فوق حاجز 160 ينات لكل دولار لأول مرة منذ يوليو 2024 ، وسط مخاوف الدعوة لانتخابات مبكرة في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



ويضغط سلبًا على الين الياباني أيضًا تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان ،مما أدي إلى انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 159.45¥) الأعلى منذ يوليو 2024، من سعر افتتاح اليوم عند (159.06¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.06¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في سادس خسارة يومية على التوالي ،بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.



انتخابات مبكرة

قال"هيروفومي يوشيمورا" زعيم حزب الابتكار الياباني والشريك فى الائتلاف الحاكم فى البلاد يوم الأحد :أن تاكايتشي قد تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة.



وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) يوم، الاثنين أن رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" تدرس بجدية خيار حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في شهر فبراير المقبل.



وقالت وكالة "كيودو" يوم الثلاثاء أن تاكايتشي أبلغت قيادة الحزب الحاكم بنيتها حل مجلس النواب (البرلمان) مع بداية دورته الاعتيادية المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري.



وذكرت صحيفة "يوميوري" اليوم الأربعاء أن تاكايتشي تدرس إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في 8 فبراير المقبل.



تأتي خطوة حل البرلمان الحالي في محاولة من تاكايتشي لتعزيز تفويضها الشعبي و تأمين أغلبية برلمانية مريحة تضمن تمرير ميزانية السنة المالية 2026 والإصلاحات الاقتصادية المقترحة، خاصة وأن الحكومة الحالية تواجه تحديات في تمرير التشريعات داخل البرلمان المنقسم.



أراء وتحليلات

•تسببت أنباء الانتخابات المبكرة في حالة من الغموض السياسي لدى المستثمرين، مما انعكس فوراً على تحركات الين الياباني في أسواق الصرف، وسط ترقب لتأثير هذه الانتخابات على قرارات البنك المركزي الياباني بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.



•قال إريك ثيوريت، استراتيجي العملات في بنك سكوتيا في تورنتو:أن الانتخابات المبكرة ستمنح تاكايتشي فرصة للاستفادة من شعبيتها القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي.



•وأضاف ثيوريت :إن تداعيات ذلك على الين سلبية للغاية، لأن تاكايتشي تُعتبر من أنصار السياسة النقدية والمالية المتساهلة، لذا ستكون مرتاحة للغاية لسياسة مالية أكثر مرونة وعجز أكبر.

الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الجاري مستقر دون 10%.



•يجتمع بنك اليابان يومي 22-23 يناير لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-01-2026