شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو: (اكتشفت أن زوجة أخي تقيم علاقة محرمة مع إبني المراهق وترسل له صور فاضحة لها وبسبب خطورة الأمر تعرضت لأمراض تصلب الشرايين والضغط) ماذا أفعل؟؟

أثارت سيدة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة بعدما كشفت عن أسرار مشكلة كبيرة حدثت داخل منزل الأسرة الكبير والذي عادت إليه بعد فترة طويلة من الاغتراب بالخارج.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت السيدة قصتها في مداخلة لها مع الناشطة والتيكتوكر, المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم “ماما كوكي”.
وقالت السيدة أنها اكتشفت بالصدفة أن زوجة أخيها التي تقيم معهم بالمنزل تقيم علاقة غير شرعية مع إبنها المراهق الصغير صاحب ال 16 عام.
وذكرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها أصيبت بأمراض الضغط, وتصلب الشرايين, بسبب خطورة الأمر, خصوصاً وأنها اكتشفت أن زوجة أخيها ترسل صور فاضحة لها لإبنها المراهق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
