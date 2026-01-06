شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تحصل على أموال طائلة بالعملة المصرية أثناء إحيائها حفل زواج سوداني بالقاهرة والجمهور: (أعلى نقطة في العام 2026)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل حصول السلطانة, على أموال طائلة من “النقطة”, بالعملة المصرية, منحها أهل المناسبة للفنانة أثناء تقديمها وصلة غنائية. ووفقاً لتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي, فقد وصف عدد من المتابعين الأموال التي حصلت عليها هدى عربي, بأنها أعلى نقطة لفنان في العام 2026. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

