أثناء تفاعله في الرقص.. مواطن سوداني يحول “تحويشة” عمره بالخطأ في حساب الفنانة فهيمة عبدالله ويناشدها: (تستاهليها لكن دي ما قروشي والله)

كشفت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن فقدان مواطن شاب, لتحويشة عمره أثناء تفاعله بالرقص خلال حفل أحيته الفنانة فهيمة عبد الله.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من بعض الصفحات فقد ناشد مواطن الفنانة فهيمة عبد الله, مطالبها بإعادة مبلغ ملياري جنيه قام بتحويلها عن طريق الخطأ إلى حسابها المصرفي خلال إحدى حفلاتها.
وأكدت الصفحات أن الشاب كان يقصد تحويل مبلغ 20 ألف جنيه فقط كهدية، لكنه أضاف أصفارًا إضافية بسبب انشغاله بالرقص. وقد عبّر الشاب عن استغاثته برسالة خاصة قال فيها: “تستاهلي يا فهيمة، لكن دي ما قروشي ، والله العظيم.”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.