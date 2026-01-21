غيب الموت اليوم الأربعاء السيدة ماريا محمد, زوجة الشاعر السوداني, المعروف التجاني حاج موسى, والتي حدثت وفاتها بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نعى شعراء وإعلاميون سودانيون, زوجة الشاعر, عبر صفحاتهم الشخصية بتدوينات مؤثرة. ووفقاً لما أورد عدد من نجوم المجتمع على فيسبوك, فقد لبت ماريا محمد, صباح الأربعاء, نداء ربها بالعاصمة المصرية, بعد صراع طويل مع المرض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر في ذمة الله “ماريا” زوجة الشاعر السوداني الكبير التجاني حاج موسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.