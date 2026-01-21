بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر وحزين.. الفنان سجاد بحري ينفجر بالبكاء مع والده المريض في مكالمة مصورة ويعلق: (يا مسلمين قلبي مهرود.. أبوي أعفي لي قاتل الله المرض اللعين)

- 1/2
نشر الفنان السوداني, الشاب سجاد أحمد, الشهير باسم سجاد بحري, مقطع فيديو مؤثر وحزين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق الفنان من خلال الفيديو للقاء جمعه بوالده المريض عبر مكالمة فيديو قام بتسجيلها.
المطرب سجاد, انهار وانفجر بالبكاء بعد أن شاهد والده يعاني بسبب المرض, حيث لم يستطيع السيطرة على مشاعره وانفجر باكياً مع والده.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب المطرب عن المقطع: (أبووووي أعفي لي يارب ما أشوف فيك شر قاتل الله المرض اللعين.. خليك قوي ماتستسلم ياحبيبي يارب مااتكسر ضهري في أبوي طالبكم الدعوات يامسلمين قلبي مهروووووود).
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
