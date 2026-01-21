شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة توجه رسالة لمتعاطي “التمباك”: (كان بقيت قمر 14 وعندك قروش برضو مرتك بتكرهك وتطفش منك)

وجهت الفنانة السودانية, الشهيرة دى محمد عثمان “القلعة, رسائل للرجال الذين يتعاطون “التمباك”, والذين يعانون من رائحة الفم الكريهة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ناقشت سيدة الغناء السوداني, خلال بث مباشر على منصة “تيك توك”, قضايا الاهتمام بالنظافة الشخصية مع بعض الناشطات. وقالت القلعة, موجهة رسالتها للرجال الذين يجهلون النظافة الشخصية: (كان بقيت قمر 14 وعندك قروش برضو مرتك بتكرهك وتطفش منك). كما سخرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من متعاطي “التمباك”, الذين يضعون “السفة” بطريقة معينة, وهاجمت الرجال الذين يحضرون حفلاتها الغنائية وهم في حالة سكر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

