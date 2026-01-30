شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف ترقص مع “طليقتها” على طريقة أهل جنوب السودان

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة إيمان الشريف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الشهيرة وهي تغني في حفل زواج بمدينة جوبا, عاصمة دولة جنوب السودان. إيمان الشريف, خطفت الأضواء بالرقص مع عازفها وطليقها إيهاب عوض “شيكو”, على طريقة أهل جنوب السودان, الذين تفاعلوا مع مشاركة الفنانة رقصاتهم الشعبية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

