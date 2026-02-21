بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تفضح طليقها بسبب خيانته وإقامته علاقات محرمة مع صديقتها المقربة

- 1/2
فاجأت تيكتوكر سودانية, متابعيها على منصتها بمقطع فيديو أثارت به جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تداوله من قبل متابعيها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر التي تقيم ببريطانيا, قامت بفضح طليقها الذي قام بخيانتها قبل طلاقها منه.
كما كشفت عن خيانته لها مع صديقتها المقربة التي أقام معها علاقة محرمة بعدما حاولت الأخيرة التقرب منه من أجل الزواج.
محمد عثمان _ النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
