شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يبشر السودانيين بخصوص التيكتوكر الذي تخصص في الحديث عن أعراض الناس: (بارود في قبضة الشرطة)

بشر الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, عبر مقطع فيديو قام ببثه في الساعات القليلة الماضية بخصوص التيكتوكر المثير للجدل “بارود”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر كان قد أثار غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بخوضه في أعراض الناس عبر بث مباشر يقدمه على “تيك توك”.

وأكد شيخ الأمين, في مقطع الفيديو رفعهم بلاغات في مواجهة التيكتوكر, الذي يقيم بسلطنة عمان, حيث تمكنت الشرطة العمانية, من الوصول إلأيه وإقاء القبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)