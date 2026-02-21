مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بإيقاف استهداف المرافق الصحية في السودان

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال 50 يومًا من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

وأوضح أدهانوم، في بيان نشره على صفحته بموقع “إكس”، اليوم السبت، أن أحدث هذه الهجمات وقع في 15 فبراير الجاري، حيث استهدف هجوم مستشفى المزموم بولاية سنار، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكداً ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.

وأشار إلى أنّ السلام في السودان “طال انتظاره”، مجدداً دعوته إلى إنهاء العنف وضمان حماية الخدمات الصحية والمدنيين.

السوداني