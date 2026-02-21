تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية واسعة بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر فتاة سودانية, تتجول بكلبها الصغير في شوارع مدينة شندي, بولاية نهر النيل. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, كعادته لم يترك المقطع يمر دون سخرية داخل التعليقات, حيث كتبت إحدى المعلقات: (روبي ذنبه شنو يحوم في الحر دا), وكتب معلق ساخر: (دي أكيد راجعة من مصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تتجول مع كلبها بشوارع شندي والجمهور يسخر: (روبي ذنبه شنو يحوم في الحر دا.. ودي أكيد راجعة من مصر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.